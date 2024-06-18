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Туман, жара до +40 и гроза: в 16 областях РК объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 20:18 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 19 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте во второй половине дня гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с

На западе, севере Мангистауской области гроза. Днем на северо-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области и в Актау сохраняется высокая пожарная опасность. 

На юге, в горных районах Алматинской области временами гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный при грозе, порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется, на севере, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +35.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+37. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью гроза, град. Днем сильная жара +35. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области гроза. Ветер юго-западный днем на севере, западе области, порывы 15-20 м/с. Дождь. На севере, западе, востоке области гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, востоке области, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с. 

В горных районах Жетысуской области сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане гроза. Ветер северо-восточный при грозе, порывы 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35+37. В Актобе днем гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35+36. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, днем на севере, юге Атырауской области гроза. Днем на севере, юге области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара +35+37. В Атырау днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-18 м/с

Ночью и утром на востоке, юге Абайской области гроза. Ветер северный ночью на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на востоке, в центре области порывы 23 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области  чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ветер северный утром и днем, порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на востоке Восточно-Казахстанской области гроза. Ветер северо-западный, северный ночью на востоке, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23 м/с. На юге области высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке Улытауской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ветер северо-восточный днем, в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ветер северо-восточный днем, порывы 16 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Кроме того, отмечается, что в период 21-22 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность в Таразе, а также в Атырауской, Карагандинской и Улытауской областях.

Ранее пресс-служба "Казгидромет" предоставила прогноз погоды на период с 19 по 31 июня в Астане, Алматы и Шымкенте.

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Казгидромет Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
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