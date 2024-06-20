Жара до +40, грозы и град: в 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях Казахстана на 21 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, в центре области сильная жара +35+37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем гроза. Днем сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Ночью на западе, днем на западе, севере Карагандинской области гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе, востоке области, порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области гроза. Ветер северо-западный, западный при грозе, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске к концу дня гроза. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара +39. На севере, юге-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере-востоке области, в Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге, востоке Акмолинской области сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области гроза, днем на большей части области гроза, на западе, востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем гроза. Ветер юго-западный утром и днем, при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, юге Атырауской области гроза. Ветер северо-западный днем, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара +35+37. В Атырау днем гроза. Ветер северо-западный днем при грозе, порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35.



Днем в горных районах Жамбылской области сильный дождь. Утром и днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Таразе днем гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем Жетысуской области сильная жара +35+37. В районе Алакольских озер ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем сильная жара +35+37.



Утром и днем на севере Павлодарской области гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожароопасность.



Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области гроза. Днем на севере, западе, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

Днем юге Актюбинской области сохраняется сильная жара +35.



Днем в центре Кызылординской области гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный днем в центре области, 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40+41. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на северо-западе Костанайской области гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем гроза.



Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах области сильная жара +40. В Шымкенте во второй половине дня гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем сильная жара +40.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в предстоящую пятницу.