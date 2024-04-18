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Пыльная буря, туман и гроза: в 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 20:25 Фото: unsplash
Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана на 19 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днем в центре Кызылординской области пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный ночью на юге, в центре, днем на большей части области, 15-20 м/с. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер восточный днем, 15-20 м/с.

На востоке, в центре Жетысуской области ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем  ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ветер юго-восточный на севере, западе, юге области, 15-20 м/с.

В Акмолинской области ветер северо-западный, северный ночью на северо-востоке области, порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер южный на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер южный днем, порывы 18 м/с.

Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области пыльная буря. Ветер юго-восточный на севере, востоке, в центре области, 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области гроза. Ночью и утром на востоке области туман. В Усть-Каменогорске днем гроза.

Днем на севере Абайской области гроза. Ночью и утром на востоке области туман.

Ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на май 2024 года.

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