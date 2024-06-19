Я б в кондитеры пошел: в области Абай для школьников открыли лагеря ранней профориентации

Дети от 6 до 17 лет с удовольствием постигают азы востребованных рабочих специальностей, посещая мастер-классы и работая в кружках, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый опыт

Нынешним летом впервые сразу в пяти колледжах области Абай распахнули свои двери летние лагеря ранней профориентации для школьников.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Организация профориентационных лагерей помогает школьникам формировать профессиональные навыки и готовит их к будущей карьере в различных отраслях". Руководитель отдела профессионального и технического образования Управления образования области Абай Вилена Жакупбаева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Специально для школьников в колледжах были разработаны программы, где бы гармонично сочетались теоретические занятия, практические мастер-классы и различные развлечения, игры и экскурсии.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Веселые кондитеры

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"В первом и втором сезонах в лагере отдыхают по 15 человек. Они занимаются по самым различным направлениям: мода и дизайн одежды, парикмахерское искусство, туризм, кондитерское и поварское дело. В течение лагерной смены наши преподаватели проводят для ребят познавательные мастер-классы". Заместитель директора по воспитательной работе колледжа бизнеса и сервиса Лариса Иванова

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

В этот день для ребят был подготовлен увлекательный мастер-класс по кондитерскому делу: школьники учились собственными руками делать самые настоящие пирожные.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Ну а когда мастер-класс закончился, все веселой гурьбой высыпали во двор колледжа, где для ребят организовали игры и развлечения.

"Конечно, детям очень интересно. Ведь они открывают для себя новый мир. И навыки, которые они приобретают во время мастер-классов, в любом случае помогут им в жизни. И, кто знает, может быть, кто-нибудь из них выберет профессию по одному из наших направлений", – предположила Лариса Иванова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Как устроен робот?

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

На этот вопрос без труда ответят воспитанники "ІТ-лагеря" в электротехническом колледже. В течение 10 дней школьники от 8 до 14 лет погружаются в мир инноваций, высоких технологий и искусственного интеллекта.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Мы учим ребят, как устроены роботы, собираем их вместе, программируем. Кроме того, для ребят проводятся практические занятия по основам пневматики и электромонтажных работ, сборки и программированию беспилотных летательных аппаратов". Заместитель директора по IT-технологиям электротехнического колледжа Семея Никита Лобанов

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Действительно, когда на занятия к ребятам заглянули журналисты, они даже не повернули головы – так интересно им было работать над программированием своих роботов-танков.

А неподалеку уже запускали только что собранный дрон. Рядом студенты колледжа "колдовали" над своим проектом, попутно помогая школьникам в их нелегком деле.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Вместе с преподавателями с ребятами занимаются выпускники и студенты колледжа. Так что каждому ребенку уделяется максимум внимания и заботы", – заверил Никита Лобанов.

Ну а кроме мастер-классов для ребят подготовлены в лагере экскурсии и походы, игры и развлечения, чтобы это лето для них стало незабываемым.

Юные геологи

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

А вот в геологоразведочном колледже царит прямо-таки академическая тишина – у воспитанников кружка "Юный геолог" идет занятие по минералогии.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По словам руководителя кружка "Юный геолог" геологоразведочного колледжа Семея Олжаса Айжаксина, этот кружок работает при коллеже с 2010 года.

"Еще в феврале мы проводим набор школьников от 6 до 11 классов, желающих окунуться в мир геологии и изучить основы недр земли. Так что работа со школьниками нашим преподавателям не в новинку. А лагерь для ребят мы организуем ежегодно", – поделился Олжас Айжаксин.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Так, в течение учебного года юные геологи занимаются в учебных классах и лабораториях геологоразведочного колледжа. Ребята изучают основы минералогии, петрографии, палеонтологии, геологический разрез, геологию нефти и газа, а также основы техники безопасности и оказания первой медицинской помощи.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Но уже через несколько дней кружковцы вместе со студентами колледжа едут на учебный полигон "Караульная сопка" в 20-ти км от Семея. Здесь, живя в палаточном городке, они будут постигать такие науки, как геологический маршрут, шлиховое опробование, радиометрия, гидрология и организация полевой стоянки. Кстати, ставить палатку и разводить костер по всем правилам старшеклассники уже умеют.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Даже первый сезон работы лагерей ранней профориентации показал, насколько интересно это ребятам и полезно для их будущего. Уже сейчас принято решение, что подобные лагеря в будущем году откроются и в других колледжах области Абай", – подытожила Вилена Жакупбаева.

Ну а пока лето в самом разгаре. И провести его надо как можно интереснее и веселей.