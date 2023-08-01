Отравление детей в Карагандинской области: 12 медиков центра отстранили от работы
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге 1 августа отметил, что сейчас все силы брошены на то, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье детей, которые находятся в больнице. Врачи делают для этого все возможное.
"147 детей, проживающих в стационаре центра, находятся под особым наблюдением. Жалоб на состояние здоровья у них не имеется. Создана специальная комиссия для выяснения причин происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое передано в Управление специальных прокуроров Карагандинской области. Следствие определит и накажет ответственных лиц по всей строгости закона", – сказал Ермаганбет Булекпаев.
Исполняющий обязанности директора центра и 12 медицинских работников отстранены от исполнения обязанностей. Вместо них привлекли к работе сотрудников из других медико-социальных учреждений. Также в регион направили медицинские бригады для дальнейшего мониторинга и обследования детей из других медицинских учреждений.
"Со своей стороны хочу заверить, что это ЧП не пройдет бесследно: виновных накажут по всей строгости закона. Следственные органы ведут все необходимые мероприятия. Для нас в приоритете сохранить жизни детей".Ермаганбет Булекпаев
30 июля двое детей в Центре оказания специальных услуг для детей Карагандинской области почувствовали недомогание – у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами.
Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.
1 августа министр здравоохранения Ажар Гиният экстренно выехала в Караганду. Туда же для оказания медицинской помощи направили группу ведущих специалистов Минздрава.
По факту начато досудебное расследование. Уголовное дело в производстве специальных прокуроров Карагандинской области. Исполняющую обязанности директора центра отстранили от занимаемой должности.
Позднее стало известно, что все пострадавшие – мальчики подросткового возраста. Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова сообщила, что у детей не пищевое отравление, диагноз пока не установлен.