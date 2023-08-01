Отравление детей в Карагандинской области: 12 медиков центра отстранили от работы

Еще 12 медицинских сотрудников Центра оказания специальных услуг для детей Карагандинской области отстранили от работы после отравления детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге 1 августа отметил, что сейчас все силы брошены на то, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье детей, которые находятся в больнице. Врачи делают для этого все возможное.

"147 детей, проживающих в стационаре центра, находятся под особым наблюдением. Жалоб на состояние здоровья у них не имеется. Создана специальная комиссия для выяснения причин происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое передано в Управление специальных прокуроров Карагандинской области. Следствие определит и накажет ответственных лиц по всей строгости закона", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Исполняющий обязанности директора центра и 12 медицинских работников отстранены от исполнения обязанностей. Вместо них привлекли к работе сотрудников из других медико-социальных учреждений. Также в регион направили медицинские бригады для дальнейшего мониторинга и обследования детей из других медицинских учреждений.

"Со своей стороны хочу заверить, что это ЧП не пройдет бесследно: виновных накажут по всей строгости закона. Следственные органы ведут все необходимые мероприятия. Для нас в приоритете сохранить жизни детей". Ермаганбет Булекпаев

30 июля двое детей в Центре оказания специальных услуг для детей Карагандинской области почувствовали недомогание – у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами.

Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

1 августа министр здравоохранения Ажар Гиният экстренно выехала в Караганду. Туда же для оказания медицинской помощи направили группу ведущих специалистов Минздрава.

По факту начато досудебное расследование. Уголовное дело в производстве специальных прокуроров Карагандинской области. Исполняющую обязанности директора центра отстранили от занимаемой должности.

Позднее стало известно, что все пострадавшие – мальчики подросткового возраста. Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова сообщила, что у детей не пищевое отравление, диагноз пока не установлен.