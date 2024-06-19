Руководителей Комитета рыбного хозяйства МСХ РК осудили за коррупцию
Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор председателю Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариману Жунусову и его подчиненному – руководителю Управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Ерасылу Суыкбаеву, сообщает Zakon.kz.
Приговором суда им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, передает Антикор.
Также осужденных лишили права занимать должности на государственной службе.
Они обвинялись в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024-го за общее покровительство.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Шымкенте огласили приговор в отношении ряда чиновников из Министерства
сельского хозяйства РК и Департамента государственных доходов по
Туркестанской области, а также главы и представителей одного из
крестьянских хозяйств.
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