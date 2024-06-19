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Законодательство РК

Руководителей Комитета рыбного хозяйства МСХ РК осудили за коррупцию

Руководителей Комитета рыбного хозяйства МСХ РК осудили за коррупцию, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 13:43 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор председателю Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариману Жунусову и его подчиненному – руководителю Управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Ерасылу Суыкбаеву, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, передает Антикор.

Также осужденных лишили права занимать должности на государственной службе.

Они обвинялись в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024-го за общее покровительство.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Шымкенте огласили приговор в отношении ряда чиновников из Министерства сельского хозяйства РК и Департамента государственных доходов по Туркестанской области, а также главы и представителей одного из крестьянских хозяйств.

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