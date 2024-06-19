Наглость и провокация: депутат требует наказать участников вызывающего танца в юрте

Депутат Мажилиса Самат Мусабаев на пленарном заседании палаты 19 июня 2024 года потребовал от прокуратуры и КНБ найти и наказать участников скандального видео с танцами в юрте, сообщает Zakon.kz.

Самат Мусабаев заявил, что юрта издревле является одним из самых почитаемых наследий наших предков.

"Юрта, которая на протяжении многих веков была убежищем для наших ханов и кровом для нашего народа, к сожалению, подверглась информационной атаке. Вполне понятно возмущение народа на распространяемый в социальных сетях видеоролик, на котором можно увидеть, как в юрте в национальной одежде, полуобнаженные танцуют трое лиц. Отвратительным является тот факт, что длинноногая прима, танцующая в центре, не кто иной как парень. Мы понимаем это как действие врага, направленное на вредительство и насмешку в адрес казахского народа, целью которого является обесценивание национальных ценностей нашего народа", – добавил он.

По его словам, это видео разгневало народ.

"Это выражение своего отношения путем обнажения в танце в национальной одежде, принижение всей нации, казахского духа, является расшатыванием национальных ценностей. Это действие является настоящей наглостью. Если они сегодня так себя ведут, то где гарантия, что завтра не будет хуже. Поэтому нельзя это оставлять без внимания. С одной стороны, это провокация, сделанная с целью посмотреть на реакцию народа. С другой стороны – это открытое сопротивление блокировать пропаганду ЛГБТ. И в-третьих, это попытка разрушить национальные ценности подрастающего поколения", – заявил мажилисмен.

Он напомнил, что совсем недавно общественники на государственной платформе опубликовали петицию против пропаганды ЛГБТ.

"Всего за две недели было собрано 50 тыс. подписей в поддержку этого требования. Это явное проявление нежелательного, чуждого для нашей страны явления ЛГБТ, явная позиция по отношению к ним со стороны населения. Оскорбляющий наши национальные ценности видеоролик является уже крайностью, поэтому считаем необходимым, чтобы правоохранительные органы нашли героев ролика. Вместе с тем посягательство на честь нашей нации – добру, кобыз, юрту, национальную одежду и еду – должно расцениваться как злоупотребление, издевательство, преступное деяние, направленное на дискредитацию нации. И должно привлекаться уголовной ответственности. Просим Генпрокуратуру и КНБ дать правовую оценку данному видеоролику и принять конкретные меры по нему", – резюмировал Самат Мусабаев.

Отметим, что распространенный в Сети ролик с откровенным танцем в юрте разделил пользователей Казнета на тех, кто осуждает подобное поведение, и тех, кто считает это искусством.

18 июня министр культуры и информации Аида Балаева также высказалась по поводу этого ролика. По ее словам, Конституция Казахстана гарантирует равные права и уважение к чести и достоинству всех граждан. Однако публикации не должны оскорблять чувства людей и наносить ущерб культуре.