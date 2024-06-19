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Прокуратура: КТЖ незаконно сдавал в аренду станционные пути

Прокуратура: КТЖ незаконно сдавал в аренду станционные пути, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 16:49 Фото: primeminister.kz
Главная транспортная прокуратура обжаловала в суде действия КТЖ по сдаче в аренду станционных путей, передает Zakon.kz.

В сообщении прокуратуры говорится, что в ходе последнего анализа установлены факты оказания территориальными подразделениями АО "НК "КТЖ" необоснованного предпочтения при распоряжении государственным имуществом.

"Железнодорожный оператор в течении трех лет предоставлял во временное владение АО "Востокмашзавод" станционные пути, не подлежащие передаче в имущественный найм, что позволило арендаторам избежать обязательные выплаты за простой вагонов на сумму порядка 4-х миллиардов тенге". Главная транспортная прокуратура

В этой связи прокуратурой заявлены иски в суды Абайской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской областей с требованием о расторжении договоров аренды.

В настоящее время иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме (решения судов не вступили в законную силу).

В апреле сотрудников КТЖ обвинили в том, что они без причин задерживали контейнеры из Кыргызстана.

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