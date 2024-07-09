Прокуратура уличила КТЖ в создании привилегированных условий отдельным компаниям

Главная транспортная прокуратура в ходе аналитической деятельности уличила АО "НК "КТЖ" в антиконкурентных действиях, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Эксплуатация подъездных путей разрешается только при наличии инструкций, утверждаемых Национальным оператором инфраструктуры (АО "НК "КТЖ").

"Однако, при утверждении инструкций, КТЖ, воспользовавшись своим доминирующим положением, допускал закрепление в инструкциях конкретных собственников локомотивов, что создавало последним привилегированное положение при оказании услуг маневровой работы на подъездном пути, а также исключало возможность захода на пути других собственников локомотивов". Главная транспортная прокуратура

Это повлекло ограничение конкуренции и создало барьеры для других субъектов на рынке услуг.

Главная транспортная прокуратура внесла представление, во исполнение которого инструкции приведены в соответствие с законодательством. Упоминание конкретных собственников локомотивов исключено, защищены права свыше 1,3 тыс. предпринимателей.

Ранее главная транспортная прокуратура обжаловала в суде действия КТЖ по сдаче в аренду станционных путей.