Прокуратура уличила КТЖ в создании привилегированных условий отдельным компаниям
Фото: primeminister.kz
Главная транспортная прокуратура в ходе аналитической деятельности уличила АО "НК "КТЖ" в антиконкурентных действиях, передает Zakon.kz.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Эксплуатация подъездных путей разрешается только при наличии инструкций, утверждаемых Национальным оператором инфраструктуры (АО "НК "КТЖ").
"Однако, при утверждении инструкций, КТЖ, воспользовавшись своим доминирующим положением, допускал закрепление в инструкциях конкретных собственников локомотивов, что создавало последним привилегированное положение при оказании услуг маневровой работы на подъездном пути, а также исключало возможность захода на пути других собственников локомотивов". Главная транспортная прокуратура
Это повлекло ограничение конкуренции и создало барьеры для других субъектов на рынке услуг.
Главная транспортная прокуратура внесла представление, во исполнение которого инструкции приведены в соответствие с законодательством. Упоминание конкретных собственников локомотивов исключено, защищены права свыше 1,3 тыс. предпринимателей.
Ранее главная транспортная прокуратура обжаловала в суде действия КТЖ по сдаче в аренду станционных путей.
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