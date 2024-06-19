Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане

Депутат Мажилиса Гаухар Танашева 19 июня предложила выплачивать за каждого ребенка детское пособие в размере 70 тысяч тенге. Об этом она заявила в кулуарах круглого стола по вопросам социально-уязвимых слоев населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат поделилась с журналистами, что она сама многодетная мама 11 детей. По ее мнению, данная инициатива необходима для увеличения рождаемости.

"В нашем Казахстане проживает 20 миллионов человек. (...) И в сравнении с Узбекистаном, мы за 32 года выросли на четыре миллиона человек, а в Узбекистан на 15 миллионов. И почему бы не стимулировать рождаемость у нас в Казахстане", – заявила она.

Гаухар Танашева подчеркнула, что считает, что выплачивать по 70 тыс. тенге нужно абсолютно любой семье вне зависимости от социального статуса.

"Независимо от количества детей, многодетная это семья или не многодетная семья, один ребенок в семье – вам 70 тысяч. Потому что вы родили гражданина Казахстана, который будет служить этой Родине, защищать ее, работать здесь, платить налоги и развивать нашу страну", – пояснила она.

Депутат также добавила, что свою инициативу намеренна предложить внести в разрабатываемый законопроект по поддержке социально уязвимых слоев населения.

По информации вице-министра труда и социальной защиты населения Олжаса Анафина, сейчас в Казахстане после рождения ребенка для неработающих родителей выплачиваются ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет назначается в зависимости от очередности рождения ребенка – с повышением размера. От 21 тыс. до 32 тыс. тенге.

"Семьи, имеющих четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, или студентов очной формы обучения до 23 лет, предусмотрено пособие многодетным семьям. Его размер дифференцирован в зависимости от количества детей в семье: ежемесячный размер пособия семьи с четырьмя детьми составляет 59 тыс. тенге, семьи с восьмью – 118 тыс. тенге, а семьи, где более восьми детей – получают ежемесячно по 14 тыс тенге на каждого ребенка. С момента введения данного пособия количество многодетных семьей выросло в 2,2 раза или на 291 тыс. семьей. Если в 2019 году получателями данной выплаты были 252 тыс. семьей, то в 2023 году – уже 543 тыс. семьей", – рассказал вице-министр в ходе круглого стола.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года 785 казахстанцам назначены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) через Цифровую карту семьи (ЦКС).

