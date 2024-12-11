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Общество

Пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка: какое решение приняли в Минтруда

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 16:40 Фото: pexels
Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в СЦК 11 декабря 2024 года ответил на вопрос, почему государство не может увеличить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, передает корреспондент Zakon.kz.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им 1,5 лет составляет примерно 22 тыс. тенге. Депутаты ранее предлагали повысить эти выплаты до 70 тыс. тенге.

Толеген Оспанкулов подтвердил, что на сегодня "22 тыс. с копейками выплачивается на одного ребенка".

"Но при этом на второго, на третьего, на четвертого ребенка уже сумма выплат повышается, но, конечно, не до 70 тыс. На сегодня нашим министерством оказывается 41 вид выплат. И для того, чтобы все эти выплаты произвести, нам из республиканского бюджета необходимо приблизительно 5,2 млрд тенге", – сказал он.

В ведомстве посчитали, что если каждому ребенку выплачивать 70 тыс. тенге, то при существующем числе детей на выплаты понадобится 5,7 трлн тенге.

"В данном направлении работа будет продолжаться, но на сегодня с учетом, что это деньги наших налогоплательщиков, я думаю, что мы эту сумму просто не осилим", – заключил Толеген Оспанкулов.

Какие выплаты и пособия по рождению и уходу за ребенком положены неработающим казахстанкам, можно прочитать здесь.

Бауыржан Муканов
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