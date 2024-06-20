Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Когда Казахстан избавится от старых вагонов

Казахстан, железная дорога, вагоны , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 12:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах Сената 20 июня 2024 года рассказал, когда национальный перевозчик полностью избавится от старых вагонов, сообщает Zakon.kz.

Жанибек Тайжанов отметил, что у национального перевозчика 600 старых вагонов. По его словам, у частных перевозчиков тоже есть такие вагоны.

"Это вагоны, которые эксплуатируются больше 28 лет, – их произвели в 80-90-е годы ХХ века, это те вагоны, в которых не предусмотрена система кондиционирования от завода-производителя и где туалеты стандартные (не вакуумные. – Прим. ред.). У них есть срок списания – к 2030 году они все спишутся", – заверил спикер.

При этом для их замены компания, по его словам, проводит работу по обновлению и закупу новых вагонов.

"Уже закупили порядка 150 вагонов, сейчас заключили контракт на 157 вагонов, к 2025 году ожидается поставка новых вагонов Stadler, и к 2030 году средний возраст нашего парка будет порядка 10-13 лет – это будут хорошие, свежие вагоны. То есть к 2030 году казахстанцы забудут про эти старые вагоны от национального перевозчика", – резюмировал Жанибек Тайжанов.

Ранее Жанибек Тайжанов рассказал, почему в Казахстане участились случаи опоздания поездов.

Читайте также

Опубликован календарь важных дат для казахстанских абитуриентов
Опубликован календарь важных дат для казахстанских абитуриентов
железная дорога, поезда, Казахстан
Опоздание поездов перевозчик объяснил паводками в Казахстане
В Кокшетау появится 23 многоэтажных жилых дома
В Кокшетау появится 23 многоэтажных жилых дома
Мадина Мамырханова
Казахстан 2024 год Поезда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: