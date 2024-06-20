Когда Казахстан избавится от старых вагонов

Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах Сената 20 июня 2024 года рассказал, когда национальный перевозчик полностью избавится от старых вагонов, сообщает Zakon.kz.

Жанибек Тайжанов отметил, что у национального перевозчика 600 старых вагонов. По его словам, у частных перевозчиков тоже есть такие вагоны.

"Это вагоны, которые эксплуатируются больше 28 лет, – их произвели в 80-90-е годы ХХ века, это те вагоны, в которых не предусмотрена система кондиционирования от завода-производителя и где туалеты стандартные (не вакуумные. – Прим. ред.). У них есть срок списания – к 2030 году они все спишутся", – заверил спикер.

При этом для их замены компания, по его словам, проводит работу по обновлению и закупу новых вагонов.

"Уже закупили порядка 150 вагонов, сейчас заключили контракт на 157 вагонов, к 2025 году ожидается поставка новых вагонов Stadler, и к 2030 году средний возраст нашего парка будет порядка 10-13 лет – это будут хорошие, свежие вагоны. То есть к 2030 году казахстанцы забудут про эти старые вагоны от национального перевозчика", – резюмировал Жанибек Тайжанов.

Ранее Жанибек Тайжанов рассказал, почему в Казахстане участились случаи опоздания поездов.