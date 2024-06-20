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Опоздание поездов перевозчик объяснил паводками в Казахстане

железная дорога, поезда, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 11:53 Фото: primeminister.kz
Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах Сената 20 июня 2024 года рассказал, почему в Казахстане участились случаи опоздания поездов, сообщает Zakon.kz.

Жанибек Тайжанов заявил, что есть объективные причины, из-за которых в Казахстане опаздывают поезда.

"Эти проблемы были, но здесь есть объективные причины. Первая причина – мы не раз говорили, что сейчас большая идет изношенность инфраструктуры. Порядка 56% – это изношенность нашей инфраструктуры. Магистральный ход изношен. Для нас самая главная задача – это обеспечение безопасности. Поэтому на железной дороге, на магистрали ежегодно в летний период проводятся ремонтно-путевые работы. И если смотреть в прошлый и этот год, очень большие проводятся ремонты, порядка 1400 км. Это и текущие ремонты, где-то модернизация. Их ведут именно в летний период", – сказал он.

Связывает он опоздания и с паводками.

"В этом году очень много было паводков, при этом в паводковый сезон железная дорога устояла, не было никаких проблем, но после выхода из паводков очень много выплесков и необходимость поддержания пути, она существует. В связи с ремонтными работами и происходят задержки пассажирских поездов. Это в летнее время", – резюмировал Жанибек Тайжанов.

Ранее в АО "Пассажирские перевозки" рассказали, что важно знать казахстанцам про правила провоза багажа в пассажирских поездах. Более подробно об этом по ссылке.

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