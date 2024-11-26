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Когда Казахстан избавится от старых вагонов, рассказал глава Минтранспорта

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 15:26 Фото: rail-news.kz
Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства 26 ноября 2024 года сообщил о работе по обновлению железнодорожного подвижного состава и парка вагонов, сообщает Zakon.kz.

По словам Марата Карабаева, до 2029 года планируется закупить порядка 1,2 тыс. единиц пассажирских вагонов. В прошлом году закуплено 118 новых вагонов, в этом году – 143 единицы. В следующем году планируется приобретение 226 вагонов.

"Это позволит довести парк пассажирских вагонов до 3 тыс. единиц и снизить уровень износа до 38%. Для выполнения данных задач предлагается создание Объединенной лизинговой компании с возможностью предоставления пассажирских вагонов отечественных производителей в аренду с последующим выкупом", – сказал Марат Карабаев.

Он сообщил, что в настоящее время общее количество локомотивного парка составляет порядка 1,8 тыс. единиц. Уровень износа составляет 61%.

"В целях обеспечения подвижным составом и снижения уровня износа парка в этом году закуплено 185 локомотивов. На следующий год запланировано приобретение 187 единиц, в последующие три года ожидается поставка еще 257 локомотивов. Это позволит полностью устранить их дефицит", – добавил Марат Карабаев.

По данным Министерства транспорта, общий парк грузовых вагонов составляет 139 тыс. вагонов. На рынке работают более 300 частных операторов. Из них на "Казахстан темир жолы" приходится 38 тыс. вагонов, которые задействованы в социально значимых перевозках, то есть в энергетическом секторе страны и перевозке угля, поставляемого населению.

До 2026 года национальным оператором дополнительно планируется поставка трех тыс. полувагонов, из которых 800 единиц уже введены в эксплуатацию в этом году.

Ранее Министерство промышленности и строительства сообщало о планах по производству пассажирских вагонов в Казахстане.

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