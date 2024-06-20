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Опубликован календарь важных дат для казахстанских абитуриентов

Опубликован календарь важных дат для казахстанских абитуриентов, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 13:07 Фото: freepik
Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало календарь для абитуриента 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В нем абитуриенты могут узнать, что:

  • прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 25 августа;
  • проведение специальных экзаменов для поступающих в "педагогические науки" и "здравоохранение" – 20 июня-20 августа;
  • прием заявлений для участия в творческих экзаменах – 20 июня-10 августа;
  • проведение творческих экзаменов – 7 июля-15 августа;
  • прием заявок на участие в конкурсе образовательных грантов – 13 июля-20 июля;
  • объявление списка обладателей грантов – до 10 августа.
Опубликован календарь для абитуриента-2024, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 13:07

Фото: Facebook/gylym.jogarybilim

Дополнительную информацию абитуриенты могут получить на официальных страницах и сайтах вузов.

"Не пропустите важные даты приема на 2024-2025 учебный год", – говорится в обращении Министерства науки и высшего образования Казахстана к абитуриентам.

Ранее Министерство науки и высшего образования РК поделилось видео, на которых будущие студенты делятся впечатлениями после ЕНТ.

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Динара Халдарова
Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан 2024 год Высшее образование
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