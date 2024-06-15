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Законодательство РК

Эмоции после ЕНТ: казахстанцы поделились впечатлениями

ЕНТ, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 10:47 Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования РК поделилось видео, на которых будущие студенты делятся впечатлениями после ЕНТ, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве поделились несколькими историями, которые вдохновляют и показывают, насколько важны целеустремленность и трудолюбие.

На видео также можно увидеть две разные реакции на высокий балл – 134 из 140. Один абитуриент недоволен – считает, что мог бы набрать еще больше, второй – на радостях сразу звонит своей матери.

По словам абитуриентов, те, кто настойчиво стремится к своей цели и работает системно, видят плоды своих результатов, отмечает министерство.

ЕНТ продолжится до 5 июля, а для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых был объявлен режим ЧС, до 12 июля.

"Поздравляем всех, кто успешно сдал ЕНТ, и желаем удачи тем, кому еще предстоит!" – написали в Министерстве науки и высшего образования.

О том, какой пороговый балл вузов для участия в конкурсе грантов, мы писали здесь.

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