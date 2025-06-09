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Общество

Абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, обучение, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 09:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 9 июня 2025 года, обратилось к абитуриентам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Им предоставили календарь поступления на 2025-2026 учебный год.

В нем указаны сроки основного единого национального тестирования (ЕНТ): с 16 мая по 7 июля.

А прием документов в вузы будет проходить с 20 июня по 25 августа.

Также из календаря следует, что проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение" стартует с 20 июня и продлится по 20 августа (для участия в конкурсе на гранты – до 20 июля)

Прием заявлений на участие в творческих экзаменах будет проходить с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе на гранты – до 7 июля).

Согласно календарю, проведение творческих экзаменов запланировано с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе на гранты – до 20 июля).

А прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты продлится с 13 по 20 июля.

Список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа.

Фото: Zakon.kz

"Актуальную информацию уточняйте на официальных сайтах и страницах вузов. Не пропустите важные даты приема на 2025-2026 учебный год!" – заключили в пресс-службе МНВО, обращаясь к абитуриентам.

2 июня 2025 года в Национальном центре тестирования предоставили промежуточные итоги основного ЕНТ-2025. Из них следовало, что с момента старта тестирования 66,8% абитуриентов набрали пороговые баллы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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