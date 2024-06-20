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Хорошей новостью для автомобилистов поделились в Министерстве нацэкономики

Хорошей новостью для автомобилистов поделились в Министерстве нацэкономики, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:10 Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта нового Налогового кодекса 20 июня 2024 года рассказал, какие ставки предлагается установить по транспортному налогу, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ставки будут понижать.

"Остановлюсь на том, что волнует нас всех, как физлиц: у каждого, например, есть машина. Теперь по транспортным средствам для всех физлиц у нас будут пониженные ставки транспортного налога: если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если машина сроком службы более 20 лет – снижение в два раза, на 50% ставка налога будет снижаться", – сказал он.

Второй момент касается пенсионеров.

"Для пенсионеров мы сокращаем ставку индивидуального подоходного налога, то есть пенсионеры платить подоходный не будут. Такие, в основном, предложения в рамках нового Налогового кодекса", – резюмировал вице-министр.

Ранее в Министерстве национальной экономики рассказали, будет ли в новом Налоговом кодексе введена прогрессивная шкала ставок индивидуального подоходного налога (ИПН).

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