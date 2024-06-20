Тест: Хорошо ли вы знаете краснокнижных животных?

Фото: pixabay; коллаж: Zakon.kz

Природа Казахстана богата и разнообразна. Благодаря географическому расположению здесь можно встретить десятки видов редких животных, которые обитают только на территории нашей страны. Причем часть из них занесена в Красную книгу.

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