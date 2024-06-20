Тест: Хорошо ли вы знаете краснокнижных животных?
Фото: pixabay; коллаж: Zakon.kz
Природа Казахстана богата и разнообразна. Благодаря географическому расположению здесь можно встретить десятки видов редких животных, которые обитают только на территории нашей страны. Причем часть из них занесена в Красную книгу.
Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать интересные факты о самых редких краснокнижных животных.
Квиз
Отметим, что, помимо специальной Красной книги Международного союза охраны природы, в РК также имеется Красная книга Казахстана, которая содержит список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных страны. Этот список помогает регулировать охрану биоразнообразия и является важным инструментом в борьбе с браконьерством и сохранении уникальных видов.
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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