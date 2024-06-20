Может ли наука предотвратить природные катастрофы: мнение эксперта

Статистика природных катаклизмов свидетельствует: если в 1980-1985 годах в мире произошло около 1700 стихийных бедствий, то в 2010-2015 годах их было уже 3700, почти половина из них связаны с водой. В 2023 году на планете произошло более 200 разрушительных наводнений, сообщает Zakon.kz.

По данным Всемирной Метеорологической организации ООН, каждый год в результате быстроразвивающихся паводков во всем мире погибает более 5 тыс. человек.

В своем выступлении на Национальном совете по науке и технологиям президент РК Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос катастрофических наводнений в нашей стране и мире и призвал использовать потенциал науки для прогнозирования природных и техногенных катастроф, борьбы с последствиями изменения климата.

Действительно, в мире существует множество технических решений по предупреждению и противодействию паводкам, наводнениям и цунами. Разумеется, более всего преуспели в этом деле страны, окруженные морями и океанами. Например, в Нидерландах еще в 1986 году был внедрен проект "Дельта-план": это 30-километровая сеть дамб и плотин, перегораживающих устья рек, впадающих в Северное море.

В Японии в Токио работает грандиозная и сложнейшая система – крупнейший в мире противопаводковый коллектор Сютокэн Гайкаку Хосуйро (G-Cans). Он предназначен для защиты города от затопления в результате подъема уровня речных и грунтовых вод после обильных осадков или тайфунов и разлива рек Тон, Эдогава и Аракава. Коллектор представляет собой сеть резервуаров, к которым подходит гигантская система водоводов. Эти конструкции находятся под землей на 50-метровой глубине, а вверху располагается здание диспетчерского управления.

В Казахстане, конечно, нет нужды в строительстве таких глобальных сооружений, но использовать все резервы и возможности науки необходимо. Именно из-за отсутствия научного подхода в Казахстане масштаб паводков весной 2024 года приобрел такой размах. У нас отсутствуют в достаточном количестве защитные плотины, резервуары-накопители, системы отведения воды, нет эффективного мониторинга и системы оповещения населения. Недостает научной базы, научных исследований, достаточного количества широкого списка специалистов в сфере водных ресурсов – об этом тоже говорил глава государства.

"Во время нынешних паводков мы особенно остро ощутили нехватку квалифицированных специалистов и ученых в стране. Я неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки. Понятно, что это невозможно сделать за день или даже за год. Для этого потребуются годы долгого и упорного труда". Касым-Жомарт Токаев

Как полагает главный эксперт КИСИ при президенте РК Дарина Даненова, в Казахстане нет стратегии по сохранению и использованию талой воды, которая представляет собой огромный ресурс для летнего поливного периода.

Кроме этого, научного внимания требуют обслуживание всех видов гидротехнических сооружений, осенняя подготовка подтопляемых территорий, вопросы строительства и использования земли на подтопляемых территориях. Необходимы и база подготовки широкого спектра "водных специалистов" среднего и высшего звена с достойной научно-технической основой и соответствующие условия труда для данных специалистов.

По информации Министерства водных ресурсов, долгое время в вузах РК обучали всего одной водной специальности: "Водные ресурсы и водопользование". Но в концепции развития системы управления водными ресурсами на 2023-2029 годы отмечено, что ежегодно из общего числа выпускников на работу по данной специальности устраиваются всего лишь 22%, а существующие учебные программы не дают полного объема знаний.

"В результате выпускаемые инженерные кадры водного хозяйства по уровню подготовленности намного ниже, чем до 90-х годов прошлого века; в стране большой дефицит узких специалистов в области проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений". Дарина Даненова

Вселяет надежду то, что по многим данным проблемам, о которых давно говорят эксперты, наконец начинают принимать меры. Государство признает значимость и важность развития науки, в том числе в сфере водных ресурсов.

Так, менее года назад было восстановлено Министерство водных ресурсов и ирригации РК. Принято решение по восстановлению Института гидромелиорации и строительства с оснащением его соответствующей материально-технической базой, повышению научного потенциала и эффективности работы Института сейсмологии. В 2020 году решением ЮНЕСКО в Алматы был создан Региональный гляциологический центр, который продолжил давние успешные традиции отечественной школы гляциологии. В настоящее время решается вопрос о продлении его деятельности.

Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати (ТарРУ) определен в качестве базового вуза по подготовке кадров, где разрабатывается пятилетний проект по развитию Центра водных компетенций и созданию Академии водного хозяйства с привлечением сотрудников Казахского НИИ водного хозяйства. Четыре отечественных научно-исследовательских института совместно с четырьмя высшими учебными заведениями создали научный консорциум, в задачи которого входят фундаментальные и прикладные исследования по проблемам водной безопасности.

Министерство водных ресурсов предлагает включить одиннадцать новых "водных" специальностей в программу обучения в вузах Казахстана:

гидротехническое строительство и сооружение;

мелиорация и орошаемое земледелие;

водоснабжение и водоотведение населенных пунктов;

управление водными ресурсами;

гидротехническая мелиорация;

автоматизация и управление технологическими процессами в водном хозяйстве;

инновационные технологии и их использование в водном хозяйстве;

гидроэнергетические объекты на ирригационных системах;

механизация гидромелиоративных работ;

экономика водного хозяйства;

водная дипломатия.

Главное теперь, чтобы все инициативы, озвученные в День науки главой государства, были эффективно реализованы. Тогда уже в ближайшем будущем и страна в целом, и ее население будет надежно защищено от любых природных катаклизмов, считает эксперт.