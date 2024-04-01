Военнослужащие страны продолжают оказывать помощь в круглосуточном режиме

Круглосуточно работают в районах наводнения военнослужащие Казахстана. Они эвакуируют местное население из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов, сообщает Zakon.kz.

По данным Минобороны, противопаводковые мероприятия осуществляются во взаимодействии со службами МЧС и органами исполнительной власти в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях.

Фото: пресс-служба МО РК

С 27 марта в аварийно-спасательных работах задействовано 523 военнослужащих, 47 ед. техники, в том числе восемь вертолетов и самолет военно-транспортной авиации. Экипажами армейской авиации эвакуировано 1325 человек, из них 374 – дети. Совершено 150 рейсов, доставлен гуманитарный груз объемом 11 500 кг.

Из Алматы в города Уральск и Актобе осуществлена переброска 70 спасателей МЧС и имущества весом 3 тыс. кг.

Фото: пресс-служба МО РК

Проведена очистка 420 м ливневой канализации, перевезено 200 т песка. В Абайской области для укрепления дамбы в п. Мамырсу Аягозского района завезено 2400 кубов грунта, возведено 540 м насыпи.

Фото: пресс-служба МО РК

Военные летчики продолжают эвакуацию сельчан из подтапливаемых населенных пунктов. В готовности к оказанию помощи местному населению в районах стихийного бедствия находятся дополнительные силы и средства Вооруженных Сил.

Фото: пресс-служба МО РК

В ночь на 1 апреля в стране продолжалась активная работа по борьбе с последствиями паводков.