Наука и технологии

Незаметная катастрофа: что происходит с реками по всему миру

Незаметная катастрофа: что происходит с реками по всему миру, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 18:20
Специалисты Китайской академии наук проанализировали данные более чем с 21 тыс. речных участков по всему миру, собранные в период с 1985 по 2023 год, и пришли к выводу, что изменение климата приводит к постепенному снижению уровня кислорода в реках по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science Advances со ссылкой на результаты научной работы, уровень растворенного кислорода в реках в среднем снижается на 0,045 мг/л за десятилетие. Признаки деоксигенации были выявлены почти в 79% исследованных рек.

Особую обеспокоенность у исследователей вызывают тропические реки, расположенные между 20° южной и 20° северной широты. Именно здесь зафиксированы наиболее высокие темпы потери кислорода. По словам ученых, такие водоемы изначально содержат меньше кислорода, поэтому сильнее подвержены риску гипоксии – состояния, опасного для рыб и других водных организмов.

Авторы исследования также изучили влияние речного стока и плотин. Выяснилось, что как низкий, так и высокий уровень течения частично замедляют снижение кислорода по сравнению с обычными условиями. При этом мелкие водохранилища ускоряют потерю кислорода, тогда как глубокие способны сдерживать этот процесс.

Главной причиной деоксигенации исследователи назвали глобальное потепление, из-за которого уменьшается растворимость кислорода в воде. На этот фактор пришлось более 62% всех изменений. Еще почти четверть случаев потери кислорода связана с волнами жары.

Ученые предупреждают, что дальнейшее снижение уровня кислорода может серьезно повлиять на состояние пресноводных экосистем и биоразнообразие рек по всему миру.

Ранее сообщалось, что киты установили мировой рекорд, переплыв почти половину Земли.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
