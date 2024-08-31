Новую партию домов сдали в развивающемся микрорайоне ‎Бірлік на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области по поручению главы государства продолжает оперативно решаться жилищный вопрос пострадавших от паводка жителей. В развивающемся мкр. "Бірлік" идет строительство новых домов, где задействовано 1700 человек. Все дома будут сданы согласно графику строительства.

Петропавловцы продолжают получать ключи от нового жилья. Сегодня новоселов от имени главы государства посетил и поздравил аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Градоначальник вручил ключи от новых домов пострадавшим от паводка семьям.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Более 450 домов были сданы. Более 100 машин и спецтехники работают, чтобы своевременно завершить строительство домов, предназначенных для пострадавших от паводка"‎, – рассказал руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО Кайрола Галеев.

По его словам, оставшиеся дома планируется сдать в первой декаде сентября.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Всего в микрорайоне "Бірлік" будут проживать около 3 тыс. человек. В "мини-городке" с развитой инфраструктурой начато строительство детского сада, возводится "комфортная школа".

"‎Когда увидел проект дома, сразу решил, что хочу здесь жить. Квадратура и планировка устраивает. До потопа жил в мкр. Подгора. Очень благодарны государству за помощь, не оставили нас на улице, предоставили новое, комфортное жилье"‎, – отметил житель мкр. "Бірлік" Дмитрий Шмаков.

Фото: пресс-служба акимата СКО

У семьи Алины Радыгиной сегодня тоже радостное событие. Они заселились в новый дом.

"‎Я очень счастлива, уже представляю, как все украшу, поставлю мебель дополнительную. Хорошо, что в доме есть бытовая техника, кухонный стол, постель, можно заезжать и жить. Мой супруг и двое детей тоже рады. Очень благодарны властям за помощь, спасибо президенту и акимату"‎, – рассказала жительница мкр. "Бірлік" Алина Радыгина.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Отечественный фонд и ведущие компании страны выделили спонсорские средства для строительства домов в мкр. "‎Бірлік"‎. Бытовую технику и мебель для новоселов приобрел завод "‎ЗИКСТО"‎.

"‎Мы возводим 300 домов. 105 домов сданы, завершаем еще 50. Наша компания занимается индустриальным домостроением. Дома выпущены по зеленой технологии, они очень теплые, приходят готовые, есть облицовка, внутри проложены все кабели, проводка. Скорость строительства у нас высокая, в день ставим 7-8 домов. Работаем усиленно, чтобы успеть в срок, понимаем, что люди ждут жилье. На все свои дома даем гарантию и обещаем сопровождение, то есть с жильцами мы на связи, всегда готовы принять обращения, ответить на вопросы"‎, – рассказала акционер группы компаний "Шар-Құрылыс"‎ Жанна Бектемирова.

Она заверила, что все поступающие вопросы компания старается "решить оперативно".