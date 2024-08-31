Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новую партию домов сдали в развивающемся микрорайоне ‎Бірлік на севере Казахстана

Новую партию домов сдали в развивающемся микрорайоне "‎Бірлік"‎ на севере Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 13:46 Фото: пресс-служба акимата СКО
В Северо-Казахстанской области по поручению главы государства продолжает оперативно решаться жилищный вопрос пострадавших от паводка жителей. В развивающемся мкр. "Бірлік" идет строительство новых домов, где задействовано 1700 человек. Все дома будут сданы согласно графику строительства.

Петропавловцы продолжают получать ключи от нового жилья. Сегодня новоселов от имени главы государства посетил и поздравил аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Градоначальник вручил ключи от новых домов пострадавшим от паводка семьям.

Новую партию домов сдали в развивающемся микрорайоне "‎Бірлік"‎ на севере Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 13:46

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Более 450 домов были сданы. Более 100 машин и спецтехники работают, чтобы своевременно завершить строительство домов, предназначенных для пострадавших от паводка"‎, – рассказал руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО Кайрола Галеев.

По его словам, оставшиеся дома планируется сдать в первой декаде сентября.

Новую партию домов сдали в развивающемся микрорайоне "‎Бірлік"‎ на севере Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 13:46

Фото: пресс-служба акимата СКО

Всего в микрорайоне "Бірлік" будут проживать около 3 тыс. человек. В "мини-городке" с развитой инфраструктурой начато строительство детского сада, возводится "комфортная школа".

"‎Когда увидел проект дома, сразу решил, что хочу здесь жить. Квадратура и планировка устраивает. До потопа жил в мкр. Подгора. Очень благодарны государству за помощь, не оставили нас на улице, предоставили новое, комфортное жилье"‎, – отметил житель мкр. "Бірлік" Дмитрий Шмаков.
Новую партию домов сдали в развивающемся микрорайоне "‎Бірлік"‎ на севере Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 13:46

Фото: пресс-служба акимата СКО

У семьи Алины Радыгиной сегодня тоже радостное событие. Они заселились в новый дом.

"‎Я очень счастлива, уже представляю, как все украшу, поставлю мебель дополнительную. Хорошо, что в доме есть бытовая техника, кухонный стол, постель, можно заезжать и жить. Мой супруг и двое детей тоже рады. Очень благодарны властям за помощь, спасибо президенту и акимату"‎, – рассказала жительница мкр. "Бірлік" Алина Радыгина.
Новую партию домов сдали в развивающемся микрорайоне "‎Бірлік"‎ на севере Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 13:46

Фото: пресс-служба акимата СКО

Отечественный фонд и ведущие компании страны выделили спонсорские средства для строительства домов в мкр. "‎Бірлік"‎. Бытовую технику и мебель для новоселов приобрел завод "‎ЗИКСТО"‎.

"‎Мы возводим 300 домов. 105 домов сданы, завершаем еще 50. Наша компания занимается индустриальным домостроением. Дома выпущены по зеленой технологии, они очень теплые, приходят готовые, есть облицовка, внутри проложены все кабели, проводка. Скорость строительства у нас высокая, в день ставим 7-8 домов. Работаем усиленно, чтобы успеть в срок, понимаем, что люди ждут жилье. На все свои дома даем гарантию и обещаем сопровождение, то есть с жильцами мы на связи, всегда готовы принять обращения, ответить на вопросы"‎, – рассказала акционер группы компаний "Шар-Құрылыс"‎ Жанна Бектемирова.

Она заверила, что все поступающие вопросы компания старается "решить оперативно".

Читайте также

Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Токаев освободил Маржикпаева от должности министра спорта
субботник
Всенародный субботник в честь Дня Конституции провели в Туркестанской области
День Конституции, ВКО
День Конституции празднуют в Усть-Каменогорске
Динара Халдарова
Недвижимость Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Комментарий Дурова
Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: