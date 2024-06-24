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Законодательство РК

Кому из казахстанцев спишут налог за снятие пенсионных из ЕНПФ

ИПН, пенсия, МНЭ, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 15:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в СЦК 24 июня 2024 года разъяснил норму нового Налогового кодекса, согласно которой казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, могут списать долги по ИПН, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, вернут ли казахстанцам ИПН, оплаченный при снятии излишков пенсионных из ЕНПФ.

"У нас действительно было, что люди могли снять свои средства из ЕНПФ (на улучшение жилищных условий. – Прим. ред.). По этим средствам была опция – оплатить ИПН сразу или отложить и оплатить налог при выходе на пенсию. Вот те, кто сейчас с отложенной, поскольку норма заработает с 1 января 2025 года, они будут уже освобождаться", – заявил в ответ Азамат Амрин.

На вопрос, вернут ли средства тем, кто оплатил сразу, вице-министр не ответил.

"Поскольку норма заработает с 1 января следующего года, все, кто получает пенсию, неважно, вышел ли на заслуженный отдых в 2025 году или ранее, – будут освобождены от ИПН от пенсии", – добавил Азамат Амрин.

Напомним, 20 июня 2024 года вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта нового Налогового кодекса РК разъяснил поправку, по которой пенсионеры не будут платить индивидуальный подоходный налог (ИПН).

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Чуть ранее сообщалось, что сумма потерь по ИПН, в случае отмены налога, может составить 4,1 млрд тенге.

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