Смерть парня на территории КазНУ в Алматы: глава Миннауки озвучил новые подробности

Фото: primeminister.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 21 июня рассказал подробности смерти молодого парня, которого нашли у фонтана на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, погибшим оказался выпускник 11-го класса школы №185 Алматы. В день трагедии, 19 июня, он пришел сдавать ЕНТ, тестирование проводилось на территории кампуса КазНУ имени аль-Фараби. "В 16:00 после обеда стояла очень жаркая погода, но он, несмотря на запрещающий знак, полез в фонтан. Фонтан был двухъярусный, полез туда, где основная чаша. Причину смерти должна сегодня дать судмедэкспертиза. Предварительно было две причины – остановка сердца, либо током ударило", – сообщил Саясат Нурбек. Глава Миннауки добавил, что расследованием случившегося занимается Управление полиции Бостандыкского района Алматы. "ЕНТ он не сдал, так как из-за сбоя электричества в Алматы нам пришлось этот поток перенести. Сейчас мы должны дождаться заключения судмедэкспертизы, она в ближайшее время выйдет. Сначала нужно установить причину смерти, после этого будет формулировка", – сообщил Саясат Нурбек. 19 июня на территории КазНУ имени аль-Фараби обнаружили тело молодого человека. Мертвого юношу нашли около фонтана у входа в вуз. По данному факту было начато расследование. Читайте также "Таза Қазақстан": в Туркестанской области реализуется проект "Образцовый аул" Олжас Бектенов в Парламенте доложил о ходе ликвидации последствий паводков и восстановительных работах Угроза нашествия саранчи из России нависла над полями Костанайской области

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