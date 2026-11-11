Смерть студентки КазНУ прокомментировал глава Миннауки

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 ноября 2026 года на брифинге в Курултае прокомментировал смерть студентки Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает корреспондент Zakon.kz.

Министру сказали, что университет не дает комментариев по этому поводу.

"Здесь университет руководствуется статьей 201 УПК, которая гласит, что до суда все действия следственных органов не должны разглашаться. И мы тоже очень искренне просим представителей СМИ... Сейчас разгорается обсуждение этого следствия. Мы даже официально ничего не комментировали, потому что Департамент полиции Алматы тоже строго нам запретил. Не то чтобы запретил, нам сказали: пожалуйста, будьте аккуратны в любых высказываниях и интерпретациях на момент процессуального действия", – сказал Нурбек.

Он пообещал, что комментарий по этому поводу также дадут в полиции по окончании следственных действий.

"Сейчас следственные действия ведутся, мы попросим коллег из Департамента полиции тоже какой-то комментарий дать. Мы здесь связаны нормами УПК. Единственное, что могу прокомментировать – мы сразу же связались с опекунами девушки, все расходы взял на себя университет. Оплату мы также восстановили", – заключил министр.

6 ноября 2026 года в студенческом городке КазНУ в Алматы погибла студентка первого курса факультета журналистики. Трагедия произошла вечером.