Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Туркестанской области выявили правонарушения в ходе акции "Таза Қазақстан"

Въезд в город Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 07:15 Фото: primeminister.kz
В ходе проведения экологической акции "Таза Қазақстан" полицейскими Туркестанской области выявлены правонарушения, сообщает Zakon.kz

Как передает пресс-служба акимата Туркестанской области, всего с начала текущего года полицейскими выявлено 21 382 административных правонарушения. В их числе:

  • 13 220 фактов загрязнения мест общего пользования;
  • 5382 нарушения правил благоустройства;
  • 3570 фактов загрязнения дорожного покрытия.

В отношении правонарушителей приняты соответствующие меры и составлены административные протоколы.

Мусор, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 07:15

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Накануне в Костанайской области прошла серия экологических мероприятий в рамках акции "Таза Қазақстан".

Читайте также

Пожарная служба, огонь, возгорание, пожарные
В Астане загорелся торговый дом
авария
Восемь человек пострадали в жуткой аварии в Карагандинской области
Двое детей едва не утонули на реке Иртыш в Семее
Двое детей едва не утонули на реке Иртыш в Семее
Алия Абди
Туркестанская область 2024 год Штрафы Экологические правонарушения Полиция Мусор
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: