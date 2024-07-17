В Туркестанской области выявили правонарушения в ходе акции "Таза Қазақстан"
Фото: primeminister.kz
В ходе проведения экологической акции "Таза Қазақстан" полицейскими Туркестанской области выявлены правонарушения, сообщает Zakon.kz
Как передает пресс-служба акимата Туркестанской области, всего с начала текущего года полицейскими выявлено 21 382 административных правонарушения. В их числе:
- 13 220 фактов загрязнения мест общего пользования;
- 5382 нарушения правил благоустройства;
- 3570 фактов загрязнения дорожного покрытия.
В отношении правонарушителей приняты соответствующие меры и составлены административные протоколы.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Накануне в Костанайской области прошла серия экологических мероприятий в рамках акции "Таза Қазақстан".
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