В Туркестанской области выявили правонарушения в ходе акции "Таза Қазақстан"

В ходе проведения экологической акции "Таза Қазақстан" полицейскими Туркестанской области выявлены правонарушения, сообщает Zakon.kz

Как передает пресс-служба акимата Туркестанской области, всего с начала текущего года полицейскими выявлено 21 382 административных правонарушения. В их числе:

13 220 фактов загрязнения мест общего пользования;

5382 нарушения правил благоустройства;

3570 фактов загрязнения дорожного покрытия.

В отношении правонарушителей приняты соответствующие меры и составлены административные протоколы.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Накануне в Костанайской области прошла серия экологических мероприятий в рамках акции "Таза Қазақстан".