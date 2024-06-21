В двух районах Алматы временно отключат воду
На сетях водоснабжения "Алматы Су" пройдут плановые профилактические работы, сообщили в организации.
25 июня с 8:00 до 22:00 не будет холодной воды в Медеуском районе в квадрате улиц:
- Толе би – Назарбаева – Райымбек батыра – ВОАД;
- Шокая, Сарсенбаева, мкр. Кенсай 1, 2;
- Жангельдина – Янушкеевича, Латифа Хамиди – Райымбек батыра, ЖК "Оскар".
В Жетысуском районе холодной воды не будет 27 июня с 9:00 до 22:00 в квадрате улиц:
- Райымбек батыра – Нусипбекова – Рыскулова – Волочаевская.
В "Алматы Су" отметили, что своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.
Уточняется, что для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.
Ранее стало известно, что в Алматы долги за тепловую энергию коммунальщики намерены взыскивать с
абонентов через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного
погашения долгов.