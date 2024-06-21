В двух районах Алматы временно отключат воду

25 и 27 июня в ряде домов Медеуского и Жетысуского районах Алматы отключат подачу холодной воды, сообщает Zakon.kz.

На сетях водоснабжения "Алматы Су" пройдут плановые профилактические работы, сообщили в организации.

25 июня с 8:00 до 22:00 не будет холодной воды в Медеуском районе в квадрате улиц:

Толе би – Назарбаева – Райымбек батыра – ВОАД;

Шокая, Сарсенбаева, мкр. Кенсай 1, 2;

Жангельдина – Янушкеевича, Латифа Хамиди – Райымбек батыра, ЖК "Оскар".

В Жетысуском районе холодной воды не будет 27 июня с 9:00 до 22:00 в квадрате улиц:

Райымбек батыра – Нусипбекова – Рыскулова – Волочаевская.

В "Алматы Су" отметили, что своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.

Уточняется, что для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.

Ранее стало известно, что в Алматы долги за тепловую энергию коммунальщики намерены взыскивать с абонентов через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного погашения долгов.

