В Астане прошла фотовыставка, посвященная полицейским

21 июня в Астане прошла фотовыставка, посвященная работе казахстанских полицейских, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, в галерею вошли эпизоды ежедневного труда сотрудников правопорядка, которые в круглосуточном режиме охраняют покой и безопасность жителей и гостей страны. Выставка приурочена Дню казахстанской полиции, который ежегодно отмечается 23 июня.

Фото: пресс-служба МВД РК

Особое место на выставке заняли фотографии, сделанные при противопаводковых мероприятиях и лесных пожарах.

Фото: пресс-служба МВД РК

Особое внимание на выставке было уделено защите и безопасности детей.

Фото: пресс-служба МВД РК

В этот же день в Алматы чествовали лучших полицейских.