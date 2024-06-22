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В Астане прошла фотовыставка, посвященная полицейским

День полиции, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 06:00 Фото: пресс-служба МВД РК
21 июня в Астане прошла фотовыставка, посвященная работе казахстанских полицейских, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, в галерею вошли эпизоды ежедневного труда сотрудников правопорядка, которые в круглосуточном режиме охраняют покой и безопасность жителей и гостей страны. Выставка приурочена Дню казахстанской полиции, который ежегодно отмечается 23 июня.

День полиции, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 06:00

Фото: пресс-служба МВД РК

Особое место на выставке заняли фотографии, сделанные при противопаводковых мероприятиях и лесных пожарах.

День полиции, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 06:00

Фото: пресс-служба МВД РК

Особое внимание на выставке было уделено защите и безопасности детей.

День полиции, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 06:00

Фото: пресс-служба МВД РК

В этот же день в Алматы чествовали лучших полицейских.

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