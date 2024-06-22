В Астане прошла фотовыставка, посвященная полицейским
Фото: пресс-служба МВД РК
21 июня в Астане прошла фотовыставка, посвященная работе казахстанских полицейских, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД РК, в галерею вошли эпизоды ежедневного труда сотрудников правопорядка, которые в круглосуточном режиме охраняют покой и безопасность жителей и гостей страны. Выставка приурочена Дню казахстанской полиции, который ежегодно отмечается 23 июня.
Фото: пресс-служба МВД РК
Особое место на выставке заняли фотографии, сделанные при противопаводковых мероприятиях и лесных пожарах.
Фото: пресс-служба МВД РК
Особое внимание на выставке было уделено защите и безопасности детей.
Фото: пресс-служба МВД РК
В этот же день в Алматы чествовали лучших полицейских.
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