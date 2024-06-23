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Жители Костаная останутся без света на следующей неделе

Жители Костаная останутся без света на следующей неделе, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 18:43 Фото: unsplash
В девяти районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе – с 24 по 28 июня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Наша газета" со ссылкой на пресс-службу ТОО "ЭПК-forfait", свет отключат из-за плановых работ на высоковольтных линиях и подстанциях.

Отмечается, что электричество будут отключать с 10:00 до 18:00.

Ранее стало известно, что 18 июня в 18:49 в Алматы на подстанциях 160А и 157А произошло отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов. 

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