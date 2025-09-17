#АЭС в Казахстане
Общество

Жители четырех районов Астаны останутся без света 18 сентября

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 01:08 Фото: unsplash
АО "Астана-РЭК" сообщило о плановых отключениях электроэнергии в столице. Света не будет в районах Байконыр, Сарыарка, Алматы и Есиль, передает Zakon.kz.

Район Байконыр

До 27 сентября ежедневно с 09:30 до 17:30 отключения пройдут на переулке Елек, улицах Ынталы, Кентау и Кеншилер.

Район Сарыарка

До 23 сентября с 09:30 до 18:00 света не будет на улицах Дулатова, Карталы и Куракты.

До 9 октября ежедневно с 09:30 до 18:30 отключения ожидаются в жилом массиве Коктал и на улицах Оркен, Болашак, Жетысу, Байконыр, Кокжиек, Актау, Бабатайулы, Аккоган.

До 25 сентября с 09:00 до 18:00 электричества не будет в Коктале, на улицах Жанаконыс, Естай и в переулке Жарколь.

До 19 сентября для проведения монтажных работ с 09:30 до 10:00 и с 17:00 до 18:00 возможны отключения на улицах Кербезкыз, Сонар, Батыгай, Болашак, Байконур, а также в переулке Куршым и на улицах 12-59.

Район Алматы

18 сентября с 09:00 до 17:30 из-за вырезки деревьев отключат свет в жилом массиве Юго-Восток, на улицах Тайказан, Булбул, Озбек Али Жанибек, Ахметбекова, Кобыз, Сарын, а также в переулке Шынырау.Также в это время отключения коснутся улиц Акарыс и Мустафина.С 10:00 до 11:00 без электричества останется жилой комплекс "Тумар" и дом № 38/2 по проспекту Тауелсиздик.

Район Есиль

18 сентября с 09:30 до 17:00 из-за вырезки деревьев света не будет в жилом массиве Чубары, на улицах Ондасынова, Алпамыс батыра и Космонавтов.

В компании призвали жителей учитывать график при планировании дел.

Ранее сообщалось, что 170 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
