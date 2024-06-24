Тренер назвала три основных признака перетренированности
О синдроме перетренированности рассказала "Газете.ru" тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Татьяна Павловская.
На перетренированность указывает тот факт, что усталость сохраняется даже после сна и отдыха.
Когда к первому признаку добавляются плохие спортивные результаты при том, что раньше такого не было, сомневаться не приходится: человек излишне напряг свои силы при тренировках.
"Следите за своими результатами и реагируйте на изменения. Коррекция тренировочной нагрузки поможет избежать перетренированности и сохранить высокие спортивные показатели", – отметила Павловская.
И третий признак синдрома перетренированности – болезненные ощущения и травмы, которые преследуют постоянно.
Чтобы справиться с проблемой, Павловская советует дать себе на какое-то время отдых от тренировок. Специалист обратила внимание на то, что расслабление, чередование нагрузки и отдыха важны не меньше, чем сама тренировка.
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