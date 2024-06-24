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Тренер назвала три основных признака перетренированности

Тренер назвала три основных признака перетренированности, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 12:31 Фото: pexels
Эксперт предостерегла, что постоянная усталость и слабость, сохраняющиеся даже в дни без тренировок, должны насторожить, сообщает Zakon.kz.

О синдроме перетренированности рассказала "Газете.ru" тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Татьяна Павловская.

На перетренированность указывает тот факт, что усталость сохраняется даже после сна и отдыха.
Когда к первому признаку добавляются плохие спортивные результаты при том, что раньше такого не было, сомневаться не приходится: человек излишне напряг свои силы при тренировках.

"Следите за своими результатами и реагируйте на изменения. Коррекция тренировочной нагрузки поможет избежать перетренированности и сохранить высокие спортивные показатели", – отметила Павловская.

И третий признак синдрома перетренированности – болезненные ощущения и травмы, которые преследуют постоянно.

Чтобы справиться с проблемой, Павловская советует дать себе на какое-то время отдых от тренировок. Специалист обратила внимание на то, что расслабление, чередование нагрузки и отдыха важны не меньше, чем сама тренировка.

Ранее врач предупредил о смертельной опасности посещения спортзала после употребления алкоголя.

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