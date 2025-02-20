Врач назвал причины постоянной слабости и усталости

Постоянная усталость, слабость, бледность кожи и головокружение чаще всего указывают на дефицит железа. Об этом заявила врач-педиатр, специалист интегративной медицины Ирина Юзуп, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук подчеркивает, что уровень ферритина – важный показатель, сигнализирующий о запасах этого элемента. Если он снижен, организм может испытывать серьезные нарушения.

Специалист также подробно объяснила, что ферритин выполняет функцию "склада" железа в организме, обеспечивая его запасами, которые необходимы для образования гемоглобина. Последний, в свою очередь, отвечает за транспортировку кислорода ко всем тканям и органам.

"Если запасы железа истощены, выработка гемоглобина снижается, что приводит к кислородному голоданию клеток. В результате человек начинает испытывать постоянную слабость, быструю утомляемость, головокружения, а его кожа и слизистые оболочки могут становиться бледными". Ирина Юзуп

Даже незначительные физические нагрузки, по ее словам, вызывают повышенную утомляемость, ухудшается концентрация внимания и снижается общая работоспособность.

Особенно подвержены железодефициту женщины, так как их организм регулярно теряет железо. Беременность и грудное вскармливание также увеличивают потребность в этом элементе.

Помимо усталости, дефицит железа ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям. Простудные заболевания в таких случаях протекают тяжелее, а восстановление занимает больше времени.

Кроме того, низкий уровень ферритина может негативно сказываться и на работе щитовидной железы, замедляя обменные процессы. Это приводит к появлению симптомов гипотиреоза, таких как набор веса, проблемы с пищеварением, ухудшение памяти и подавленное настроение.

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Еще одним возможным последствием является синдром беспокойных ног, который выражается в неприятных ощущениях в конечностях и вынуждает человека постоянно ими двигать, что мешает полноценному сну.

По словам Юзуп, снижение уровня ферритина – это не самостоятельное заболевание, а важный сигнал о скрытых проблемах в организме.

Причины, поясняет специалист изданию "Стерлеград", могут быть связаны с недостаточным поступлением железа с пищей, нарушением его всасывания в кишечнике, хроническими кровопотерями, воспалительными процессами или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Для выяснения причины необходимо обратиться к врачу, пройти обследование и сдать анализ крови на ферритин. Специалист поможет определить, является ли низкий уровень этого белка временным отклонением или сигналом о более серьезных нарушениях, требующих коррекции". Ирина Юзуп

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