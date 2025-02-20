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Врач назвал причины постоянной слабости и усталости

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция, цены на лекарство, стоимость лекарства, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 13:27 Фото: freepik
Постоянная усталость, слабость, бледность кожи и головокружение чаще всего указывают на дефицит железа. Об этом заявила врач-педиатр, специалист интегративной медицины Ирина Юзуп, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук подчеркивает, что уровень ферритина – важный показатель, сигнализирующий о запасах этого элемента. Если он снижен, организм может испытывать серьезные нарушения.

Специалист также подробно объяснила, что ферритин выполняет функцию "склада" железа в организме, обеспечивая его запасами, которые необходимы для образования гемоглобина. Последний, в свою очередь, отвечает за транспортировку кислорода ко всем тканям и органам.

"Если запасы железа истощены, выработка гемоглобина снижается, что приводит к кислородному голоданию клеток. В результате человек начинает испытывать постоянную слабость, быструю утомляемость, головокружения, а его кожа и слизистые оболочки могут становиться бледными".Ирина Юзуп

Даже незначительные физические нагрузки, по ее словам, вызывают повышенную утомляемость, ухудшается концентрация внимания и снижается общая работоспособность.

Особенно подвержены железодефициту женщины, так как их организм регулярно теряет железо. Беременность и грудное вскармливание также увеличивают потребность в этом элементе.

Помимо усталости, дефицит железа ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям. Простудные заболевания в таких случаях протекают тяжелее, а восстановление занимает больше времени.

Кроме того, низкий уровень ферритина может негативно сказываться и на работе щитовидной железы, замедляя обменные процессы. Это приводит к появлению симптомов гипотиреоза, таких как набор веса, проблемы с пищеварением, ухудшение памяти и подавленное настроение.

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Еще одним возможным последствием является синдром беспокойных ног, который выражается в неприятных ощущениях в конечностях и вынуждает человека постоянно ими двигать, что мешает полноценному сну.

По словам Юзуп, снижение уровня ферритина – это не самостоятельное заболевание, а важный сигнал о скрытых проблемах в организме.

Причины, поясняет специалист изданию "Стерлеград", могут быть связаны с недостаточным поступлением железа с пищей, нарушением его всасывания в кишечнике, хроническими кровопотерями, воспалительными процессами или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Для выяснения причины необходимо обратиться к врачу, пройти обследование и сдать анализ крови на ферритин. Специалист поможет определить, является ли низкий уровень этого белка временным отклонением или сигналом о более серьезных нарушениях, требующих коррекции".Ирина Юзуп

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что рост продолжительности жизни почти остановился в Европе и Великобритании. Причинами, по мнению группы британских ученых, являются ожирение, неправильное питание, низкая физическая активность, а также последствия пандемии COVID-19.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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