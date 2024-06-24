В Минздраве РК рассказали, будут ли освобождать от занятий после вакцинации от ВПЧ

Вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Мажилиса 24 июня рассказала, какие есть побочные эффекты от вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Айжан Есмагамбетовой, наличие побочных эффектов зависит от применяемой вакцины.

"В основном регистрируется местная реакция. Для любых вакцин они одни и те же – небольшая температура и припухлость, которая проходит за некоторое время", – продолжила она.

Также у вице-министра уточнили, будут ли после вакцинации освобождать девочек от школьных занятий?

"Нет. Как я уже сказала, никаких неблагоприятных проявлений, как правило, не возникает. Если возникает припухлость в месте укола, то это не является основанием для освобождения от занятий", – ответила Айжан Есмагамбетова.

16 января стало известно, что казахстанских школьниц начнут вакцинировать от ВПЧ с осени 2024 года.