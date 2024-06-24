Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минздраве РК рассказали, будут ли освобождать от занятий после вакцинации от ВПЧ

В Минздраве РК рассказали, будут ли освобождать от занятий после вакцинации от ВПЧ, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 15:10 Фото: freepik
Вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Мажилиса 24 июня рассказала, какие есть побочные эффекты от вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Айжан Есмагамбетовой, наличие побочных эффектов зависит от применяемой вакцины.

"В основном регистрируется местная реакция. Для любых вакцин они одни и те же – небольшая температура и припухлость, которая проходит за некоторое время", – продолжила она.

Также у вице-министра уточнили, будут ли после вакцинации освобождать девочек от школьных занятий?

"Нет. Как я уже сказала, никаких неблагоприятных проявлений, как правило, не возникает. Если возникает припухлость в месте укола, то это не является основанием для освобождения от занятий", – ответила Айжан Есмагамбетова.

16 января стало известно, что казахстанских школьниц начнут вакцинировать от ВПЧ с осени 2024 года.

Читайте также

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Школьникам и студентам Астаны могут продлить летние каникулы
Прикрепление к поликлинике онлайн, кандасы, нерезиденты
Прикрепление к поликлинике онлайн теперь доступно для кандасов и нерезидентов
Восточный Казахстан стал одним из лидеров среди областей по количеству музыкальных школ
Восточный Казахстан стал одним из лидеров среди областей по количеству музыкальных школ
Екатерина Елисеева
Мажилис Парламента РК Минздрав РК Есмагамбетова Айжан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: