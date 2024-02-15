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Третий день подряд школьников и студентов Астаны отправляют на дистанционку

дистанционка Фото: elements.envato.com
Столичное управление образование предупредило о том, что в связи с ухудшением погодных условий 16 февраля 2024 года школьников и студентов Астаны отправляют на дистанционку, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, обучаться удаленно будут учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей.

Ранее, 14 февраля, школьники первой смены в нескольких областях Казахстана, в том числе астанинские, были переведены на дистанционку из-за непогоды. Позднее на дистанционку перевели и учащихся второй смены Астаны. Ситуация повторилась и 15 февраля.

Отметим, что в 13 областях Казахстана на 16 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Елена Беляева
Астана
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