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Сколько денег получат победители Всемирных игр кочевников

Сколько выплатят победителям Всемирных игр кочевников , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:34 Фото: flickr
Стало известно, какие призовые получат победители V Всемирных игр кочевников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров на брифинге в СЦК 24 июня рассказал, что окончательно определены генеральный спонсор и партнер игр. Все средства, выделенные партнерами, будут направлены в первую очередь на выплату призовых, приобретение авиабилетов для гостей, сувениров, выплату гонораров спикерам научной программы, также выплаты участникам культурной программы, которые приедут из-за рубежа.

"Общая сумма призовых на V Всемирных играх кочевников составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта призовые будут индивидуальны. В командных видах – кокпар и кок-бору – победители получат 10 млн тенге, команда, занявшая второе место, получит 6 млн тенге, бронзовые призеры получат 4 млн тенге", – отметил Наиль Нуров.

В индивидуальных видах спорта обладатели золотых медалей получат по 500 тыс. тенге, серебряных – 300 тыс. и бронзовые призеры получат по 200 тыс. тенге.

"Более весомые призы получат традиционно спортсмены, выступающие в конных видах спорта, в скачках победитель получает 2 млн тенге, в скачках жорга, куна-байге, топ байге – по 3 млн тенге. И победитель в аламан байге получит 5 млн тенге", – сообщил Наиль Нуров.

Помимо этого, все победители и призеры V Всемирных игр кочевников получат уникальные медали.

V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. Это крупнейшее международное спортивное состязание по этническим видам спорта.

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