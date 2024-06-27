Блокпосты установили вокруг Астаны

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах Сената 27 июня 2024 года рассказал, кто и как будет охранять столицу в дни проведения саммита ШОС. Высказался он и о возможности закрыть въезд в Астану, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что на сегодня полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Это связано с тем, что в Казахстане пройдет саммит ШОС.

"В нашей стране, в нашей столице, предстоит большое, грандиозное политическое событие, имеющее огромное значение в геополитическом плане. Поэтому такие меры предосторожности применяются. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Это не изобретение Казахстана, а международный опыт. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем для безопасности населения, прежде всего, чтобы не создавать лишние неудобства для населения. Заранее предупреждаем о всех маршрутах передвижения, трудностях, которые могут возникнуть. Это будет связано с приемом высоких гостей, больших делегаций", – сказал Марат Кожаев.

По его словам, также вокруг города установлены блокпосты. Где именно они расположены и каково их количество, он говорить не стал, ссылаясь на то, что это конфиденциальная информация.

Первый замминистра внутренних дел подчеркнул, что под охрану взяты и стратегические учреждения.

"В связи с событиями, которые произошли в недавнем прошлом в соседнем государстве, мы сейчас приблизим свои наряды к религиозным и другим объектам, практически весь личный состав столичных гарнизонов. Сил будет очень много: от 6 до 8 тыс. полицейских", – подчеркнул Марат Кожаев.

Он отметил, что никаких ограничений для передвижения граждан нет.

"Город никто не закрывал. Но вы знаете, что на оперативном контроле у нас находится определенное количество криминального элемента и так далее. Мы это все мониторим. В данном случае это (вывозить из города лиц без определенного места жительства. – Прим. ред.) не предполагается. Наши граждане имеют право на свободные передвижения по всей стране", – заверил Марат Кожаев.

Ранее он прокомментировал ряд резонансных случаев. В том числе перестрелку в Конаеве, а также суицид в парке Горького Алматы.