"Таза Қазақстан": ручей Акбулак в Астане ждет "генеральная" чистка
В рамках экоакции свыше 300 сотрудников предприятий Индустриального парка совместно с Управлением по инвестициям и развитию вместе с предприятиями города Астаны очистили ручей Акбулак от мусора.
Экоакцию провели вдоль ручья Акбулак, который является одним из мест отдыха и занятия спортом горожан столицы.
"Посоветовавшись, среди экологических территорий мы выбрали именно это место. Мы хотим, чтобы территория вокруг ручья, где мы прогуливаемся с родными, была чистой. Сегодня экоакцию поддержали мои коллеги из различных предприятий, и с раннего утра мы проводим очистку территории ручья Акбулак от мусора", – сказал сотрудник предприятия Асыл Рыспаев.
По его словам, такие экоакции проводятся на постоянной основе.
Участники экоакции провели несколько часов на уборке возле столичного ручья, собрали несколько мешков мусора и осмотрели окрестности.
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Напомним, ранее с начала экоакции более 5 тыс. представителей объектов предпринимательства – предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, торговые центры, салоны, кафе, магазины, другие частные компании и организации – наводили порядок на прилегающих к их объектам территориях.
Вместе с тем акиматом для столичных предпринимателей были разработаны чек-листы с рекомендациями по поддержанию чистоты и порядка в течение всего года. Рекомендации меняются с учетом особенностей сезонов. Поэтому они поделены на четыре формата: весна, лето, осень и зима.