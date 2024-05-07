"Таза Қазақстан": ручей Акбулак в Астане ждет "генеральная" чистка

В Астане проходит масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Текущая неделя носит название "Мөлдір бұлақ" и нацелена на очистку от мусора окрестностей водоемов – рек и озер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках экоакции свыше 300 сотрудников предприятий Индустриального парка совместно с Управлением по инвестициям и развитию вместе с предприятиями города Астаны очистили ручей Акбулак от мусора.

Экоакцию провели вдоль ручья Акбулак, который является одним из мест отдыха и занятия спортом горожан столицы.

"Посоветовавшись, среди экологических территорий мы выбрали именно это место. Мы хотим, чтобы территория вокруг ручья, где мы прогуливаемся с родными, была чистой. Сегодня экоакцию поддержали мои коллеги из различных предприятий, и с раннего утра мы проводим очистку территории ручья Акбулак от мусора", – сказал сотрудник предприятия Асыл Рыспаев.

По его словам, такие экоакции проводятся на постоянной основе.

Участники экоакции провели несколько часов на уборке возле столичного ручья, собрали несколько мешков мусора и осмотрели окрестности.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Напомним, ранее с начала экоакции более 5 тыс. представителей объектов предпринимательства – предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, торговые центры, салоны, кафе, магазины, другие частные компании и организации – наводили порядок на прилегающих к их объектам территориях.

Вместе с тем акиматом для столичных предпринимателей были разработаны чек-листы с рекомендациями по поддержанию чистоты и порядка в течение всего года. Рекомендации меняются с учетом особенностей сезонов. Поэтому они поделены на четыре формата: весна, лето, осень и зима.