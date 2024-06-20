"Таза Қазақстан": новый социальный проект запускают в Астане

В столице в рамках масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" запускают новый социальный проект "Таза Астана", сообщает Zakon.kz.

По информации городского акимата, цель проекта "Таза Астана" – сформировать осознанное, добросовестное отношение к чистоте и порядку в каждом дворе.

В рамках проекта специально созданная экологическая комиссия ежеквартально будет определять и присваивать звания "самый чистый двор", "самое лучшее предприятие", "самое лучшее учреждение".

В комиссию будут входить представители общественного совета Астаны, лидеры мнений, депутаты маслихата по округам, представители отраслевых советов РПП "Атамекен", отраслевых ассоциаций, объединения из обществ инвалидов, ветеранов, экологи и т. д.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, в Астане продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", которая стартовала с апреля. Участие в ней принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, школьники и студенты, ОСИ (КСК) и другие.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках экоакции в городе проводится: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Еженедельно в Астане продолжаются эко-мероприятия.

Вместе с тем в Астане в рамках акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка проходит мероприятие "Таза бейсенбі". Сегодня более ста столичных молодых людей привели в порядок территорию жилого массива "Өндіріс" района Байконыр.

Акция чистоты с участием членов отряда "Жасыл ел" направлена на формирование культуры и осознанного отношения граждан к окружающей среде. В трудовые отряды "Жасыл ел" будет обеспечено более 4200 рабочих мест для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

"Сегодня мы совместно с солдатами "Жасыл ел" в рамках экологической акции "Астана – образец чистоты и порядка" привели в порядок обход пригородного жилого массива "Өндіріс". Молодежь активно участвовала в озеленении столицы, проводила работы по благоустройству, уборке площадей, парков. Участники делятся на группы в зависимости от возраста. Например, учащиеся, достигшие 14-летнего возраста, работают в окрестностях своих школ. Кроме того, они заботятся о парках и деревьях, тем самым способствуя улучшению окружающей среды. В возрасте от 14 до 16 лет, в зависимости от возраста, занято не менее четырех часов, пять дней в неделю", – сказал главный специалист Управления по вопросам молодежной политики Астаны Ерлан Айдар.

Акция "Таза бейсенбі" проводится каждую неделю. Она не ограничивается уборкой мусора, позволяет выстроить новое экологическое мышление, экологическую культуру и поведение населения, привить новые экологические привычки.