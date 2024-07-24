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"Таза Қазақстан": около тонны мусора собрала молодежь в столичном жилом массиве

Таза Қазақстан в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 16:24 Фото: акимат города Астаны
В Астане продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". В рамках экоакции столичная молодежь из числа трудовых отрядов "Жасыл ел" провела уборку на территории жилого массива "Өндіріс" района Байконыр.

Как передает официальный сайт акимата столицы, цель акции – улучшить экологическую обстановку города, поддерживать чистоту и сформировать осознанное отношение к чистоте и порядку в каждом дворе.

Более 100 молодых людей совместили плоггинг (экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора) с уборкой мусора и собрали порядка тонны отходов.

Таза Қазақстан в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 16:24

Фото: акимат города Астаны

"Сегодня мы с трудовым отрядом "Жасыл Ел" провели акцию "Сәтті сәрсенбі", в ходе которой очистили речку и прилегающую к ней территорию в районе Байқоңыр. Наша задача – привить подрастающему поколению чувство бережного отношения к природе и окружению". Член отряда "Жасыл Ел" Ботагоз Аскарбековна

Отметим, что в этом году начался XX сезон трудовых отрядов "Жасыл Ел", которые активно участвуют в экологических акциях города.

"Участие в экологических акциях стало для меня неотъемлемой частью жизни. Благодаря таким мероприятиям мы вносим большие изменения в развитие города. Важно участвовать в таких акциях не только потому, что мы оставляем мир лучше для будущих поколений, но и потому, что это способ повлиять на общественное сознание и показать, что каждый может внести свой вклад в сохранение природы". Волонтер "Жасыл Ел" Ерлен Оспанов
Таза Қазақстан в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 16:24

Фото: акимат города Астаны

Стоит отметить, что в рамках масштабной экоакции проводится санитарная очистка города, очистка ливневой и арычной канализаций, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Мероприятие провели при поддержке Управления по вопросам молодежной политики Астаны, аппарата акима района Байқоңыр и общественного фонда "Республиканское движение студенческого строительства и молодежных отрядов".

Таза Қазақстан в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 16:24

Фото: акимат города Астаны

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