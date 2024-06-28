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Полезно для общества: опасения родителей солдат-срочников прокомментировал депутат

Опасения родителей солдат-срочников прокомментировал депутат, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 12:45 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса 28 июня 2024 года прокомментировал опасения родителей из-за того, что их детей отправляют служить в разные регионы Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты узнали, что у родителей солдат-срочников возникает проблема, когда их детей отправляют служить в другую часть страны, что вызывает переживание и возрастают расходы, когда они планируют навестить их.

На уточнение, не планируется ли депутатами поднять вопрос о том, чтобы срочники служили поближе к дому, Аймагамбетов ответил отрицательно. Также он не планирует поднимать вопрос, чтобы дети обучались в тех городах, в которых родились.

"Я, наверное, скажу то, что не понравится родителям этих детей. Но наука говорит, что как раз эта практика, когда и студенты, условно из Караганды, едут учиться в Алматы или Петропавловск, это очень полезно для нашей нации и доверия в нашем обществе. Для того, чтобы мы были единой нацией и друг друга узнавали и так далее. В целом, это очень полезная практика с точки зрения усиления нашего общества. Поэтому, когда мы говорим об армии, то приблизительно то же самое", – озвучил депутат.

По его мнению, другой вопрос заключается в безопасности детей.

"Когда мы говорим об армии, дедовщине и нарушениях, то с этим надо работать. Вот этот вопрос мы поднимаем и дальше будем поднимать. Во время этой сессии мы приняли норму, которая дает возможность получать квоты. Раньше были квоты на высшее образование детей с особыми потребностями, для детей из многодетных детей, а теперь дали еще одну квоту для тех, кто отслужил в армии. Плюс еще внесли норму, чтобы кто отслужил в армии, давать им кредитные каникулы. Мы пытаемся наших граждан стимулировать, чтобы они служили в армии. Вы сами понимаете, и геополитическая ситуация, и в целом многие вещи как раз показывают нам необходимость развития в этом направлении", – озвучил Аймагамбетов.

24 июня 2024 года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала, кого предлагают освободить от службы в армии.

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