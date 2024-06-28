Аймагамбетов прокомментировал освобождение от армии некоторых выпускников

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса 28 июня 2024 года прокомментировал предложение Министерства труда и социальной защиты населения РК об освобождении от армии тех, кто отучился по востребованным специальностям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как предложение Минтруда может повлиять на выбор специальности абитуриентами.

"Я скажу так, какими-то косметическими мерами эту проблему системно не решить. То, что мы будем просто освобождать от армии, и вдруг все захотят пойти на техническую специальность, говорить не приходится. Может, это один из кирпичиков, но это далеко не рецепт для решения проблемы. Какое-то решение должно быть, но это не панацея", – ответил Аймагамбетов.

По его мнению, первым делом надо проработать повышение заработной платы специалистов, а потом уже вводить подобные инициативы, так как они являются дополнением.

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Ранее депутат Асхат Аймагамбетов озвучил, что низкий уровень зарплат иногда связан с нормативными и правовыми документами в законодательстве.

24 июня 2024 года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала, кого предлагают освободить от службы в армии.