По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 28 июля 2024 года, обратились к гражданам страны, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что информация о выплате казахстанцам 50 тыс. тенге от социального фонда – фейк.

"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 1998 год, начнут с 26 июня текущего года зачислять 50 000 тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности. Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда сообщили, что такого вида социальной помощи не существует.

"Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке". Пресс-служба МТСЗН РК

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки, как отметили в ведомстве, распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера "1414".

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону". Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее о новой схеме мошенничества казахстанцев предупредил Нацбанк. Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц при поступлении телефонных звонков от якобы "работников государственных органов, работников Национального банка" гражданам рекомендовали прервать разговор и не принимать участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций.