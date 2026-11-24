Сегодня, 24 ноября 2026 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) опубликовали познавательную памятку о выплатах по беременности и родам казахстанкам, сообщает Zakon.kz.

Кто и когда имеет право на выплату

Назначается социальная выплата всем участницам системы, за которых работодатель (или сами – в случае ИП и частной практики) перечисляли социальные отчисления.

Основанием служит лист о временной нетрудоспособности (больничный лист), который оформляется с 30-й недели беременности.

Обратиться за социальной выплатой в Государственный фонд социального страхования (фонд) можно в течение 12 месяцев с даты его выдачи.

Как рассчитывается выплата

Чтобы определить размер единовременной выплаты, система автоматически учитывает два основных показателя.

Официальный доход будущей мамы – система анализирует среднемесячный заработок женщины за последние 12 месяцев перед уходом в декрет, с которого перечислялись социальные отчисления.

При этом установлен максимальный предел – не более 7 минимальных заработных плат в месяц (в 2026 году это 595 000 тенге).

Продолжительность декретного отпуска – в зависимости от количества дней больничного листа применяется коэффициент от 4,2 при обычных родах (126 дней отпуска) до 4,67 при сложных родах или рождении двойни и более детей (140 дней).

Для жительниц зон ядерных испытаний действуют повышенные значения.

Если осложнения возникли уже после родов, по дополнительному больничному листу на 14 дней фонд автоматически сделает перерасчет.

Роль работодателя

Если реальная заработная плата женщины превышает максимальный доход в 7 МЗП, который учитывается при расчете социальной выплаты (в 2027 году с повышением МЗП выплата вырастет до 770 000 тенге), разницу может закрыть работодатель.

Трудовой кодекс позволяет компаниям закрепить в трудовом или коллективном договоре доплату сотруднице до ее полной средней зарплаты.

Оформление

Примечательно, что собирать справки о доходах не нужно – все сведения о стаже и отчислениях будут получены из государственных баз данных.

После оформления электронного больничного листа информационная система сама проверяет право на выплату и направляет будущей маме проактивное SMS-сообщение для ее назначения.

При желании подать заявление также можно онлайн через портал eGov.kz, мобильные приложения банков второго уровня либо обратиться в ЦОН.

Неделей ранее, 18 ноября, казахстанцам подробно рассказывали о сервисе "Добровольный отказ от социальных выплат".