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В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 июля

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 июля, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 06:53 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в воскресенье, 14 июля, в Усть-Каменогорске и Риддере, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики спрогнозировали дождь, град и сильную жару в Казахстане на 14 июля.

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