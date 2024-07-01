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Около 500 волонтеров закрасили надписи с рекламой наркосайтов

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 08:25 Фото: polisia.kz
Порядка 500 волонтеров приняли участие в проведении антинаркотического месячника, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, республиканский антинаркотический месячник стартовал 24 мая и был приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией.

"Общий охват подростков и молодежи составил свыше 280 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Врачами-наркологами и центрами формирования здорового образа жизни организованы консультации граждан по интересующим их вопросам. Кроме того, порядка 500 волонтеров приняли участие в закрашивании более 6 тыс. граффити с рекламой наркосайтов.

Также в МВД предупредили о новом виде мошенничества.

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