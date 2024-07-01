Около 500 волонтеров закрасили надписи с рекламой наркосайтов
Фото: polisia.kz
Порядка 500 волонтеров приняли участие в проведении антинаркотического месячника, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МВД Казахстана, республиканский антинаркотический месячник стартовал 24 мая и был приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией.
"Общий охват подростков и молодежи составил свыше 280 тыс. человек", – говорится в сообщении.
Врачами-наркологами и центрами формирования здорового образа жизни организованы консультации граждан по интересующим их вопросам. Кроме того, порядка 500 волонтеров приняли участие в закрашивании более 6 тыс. граффити с рекламой наркосайтов.
Также в МВД предупредили о новом виде мошенничества.
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