В Алматы планируют отменить оплату проезда наличными в общественном транспорте

В Управлении городской мобильности Алматы планируют отменить оплату наличными в общественном транспорте и перечислили варианты безналичной оплаты, передает Zakon.kz.

О том, что с введением нового тарифа планируется отменить возможность оплаты за проезд наличными средствами, сообщил руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

По его словам, данная мера направлена на обеспечение безопасности перевозок, поскольку позволит водителю автобуса управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.

"Действительно, многие люди обеспокоены тем, что гости нашего города и пенсионеры могут столкнуться с трудностями, когда у них нет возможности расплатиться наличными. Но хочу заметить, что сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичными, в том числе более 90% пенсионеров. Остальной группе пенсионеров при необходимости будет оказана помощь в получении транспортных карт", – отметил руководитель управления.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует несколько способов безналичного расчета:

через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах "Онай" и в 115 пунктах обслуживания клиентов;

посредством SMS;

через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).

В ходе внеочередной XXI сессии маслихата Алматы VIII созыва депутаты согласовали новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге.