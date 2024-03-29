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Казахстанским детям задолжали 14 миллиардов тенге

Казахстанским детям задолжали 14 миллиардов тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 14:55 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на брифинге 29 марта 2024 года рассказал, жители каких регионов имеют большую задолженность по алиментам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"С начала года на исполнении находится 291 392 исполнительных производства о взыскании алиментов. Из них 12 345 являются проблемными, сумма задолженностей равна 14,6 млрд тенге", – заявил он.

Больше всего проблемных случаев приходится на:

  • Туркестанскую область – 806 (2 млрд 185 млн тенге);
  • Алматинскую область – 2 579 (1 млрд 943 млн тенге);
  • Астану – 1 802 (1 млрд 877 млн тенге);
  • Шымкент – 728 (1 млрд 290 млн тенге).

В Алматы, по его словам, в производстве находятся 1 145 дел на сумму 528 млн тенге.

Меньше всего проблемных алиментных производств в Акмолинской, Атырауской и Улытауской областях.

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Ранее сообщалось, что неплательщиков алиментов в Алматы заставили отдать трехкомнатную квартиру и Lexus.

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