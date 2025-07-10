#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.97
607.3
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.97
607.3
6.64
Общество

Более 18 млрд тенге задолжали своим детям родители в Казахстане

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 16:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге в СЦК 10 июля 2025 года рассказал о работе, которую проводят для взыскания долгов по алиментам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По сведениям Минюста, с

"По 13 тыс. исполнительным производствам задолженность составляет 18,5 млрд тенге. Почти во всех случаях алименты взыскиваются ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей. Применяются меры, такие как арест банковских счетов, имущества и временные ограничения на выезд из страны. Параллельно активно трудоустраиваются должники усилиями юстиции и акиматов", – указал Талгат Уали.

Ранее сообщалось, что казахстанец сменил личность, чтобы жить на две страны и не платить алименты. Мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил фамилию и отчество, после чего получил гражданство и паспорт РФ, но его вычислили полицейские.

21 апреля 2025 года министр юстиции Ерлан Сарсембаев объяснил, к чему может привести создание государственного алиментного фонда в Казахстане. С таким предложением неоднократно выступают депутаты. Таким образом, говорят мажилисмены, можно защитить права детей, чьи родители задерживают выплаты по алиментам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Заборы в Алматы: когда можно, а когда нет
Общество
17:00, Сегодня
Заборы в Алматы: когда можно, а когда нет
С 11 по 13 июля в Алматы закроют две дороги
Общество
16:39, Сегодня
С 11 по 13 июля в Алматы закроют две дороги
"Мой шок в шоке": как в Уральске решили победить жару
Общество
16:17, Сегодня
"Мой шок в шоке": как в Уральске решили победить жару
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: