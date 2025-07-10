Более 18 млрд тенге задолжали своим детям родители в Казахстане

Официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге в СЦК 10 июля 2025 года рассказал о работе, которую проводят для взыскания долгов по алиментам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По сведениям Минюста, с

"По 13 тыс. исполнительным производствам задолженность составляет 18,5 млрд тенге. Почти во всех случаях алименты взыскиваются ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей. Применяются меры, такие как арест банковских счетов, имущества и временные ограничения на выезд из страны. Параллельно активно трудоустраиваются должники усилиями юстиции и акиматов", – указал Талгат Уали.

Ранее сообщалось, что казахстанец сменил личность, чтобы жить на две страны и не платить алименты. Мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил фамилию и отчество, после чего получил гражданство и паспорт РФ, но его вычислили полицейские.

21 апреля 2025 года министр юстиции Ерлан Сарсембаев объяснил, к чему может привести создание государственного алиментного фонда в Казахстане. С таким предложением неоднократно выступают депутаты. Таким образом, говорят мажилисмены, можно защитить права детей, чьи родители задерживают выплаты по алиментам.