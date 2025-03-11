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Общество

16 млрд тенге задолжали казахстанцы своим детям

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 15:59 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Талгат Уали на брифинге в СЦК 11 марта 2025 года рассказал, кто чаще всего не платит алименты детям, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минюста отметил, что сейчас в производстве находятся 283 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов: большинство должников – мужчины (272 тыс.), а свыше 11 тыс. – женщины.

"По 16 352 делам задолженность составляет 16 млрд тенге. За неисполнение обязательств должники также несут административную и уголовную ответственность: за 2024 год более 4,5 тыс. должников привлечено к административной ответственности, а по ст. 139 УК РК – "Неисполнение обязанностей по уплате алиментов" осужден 391 человек. Применяются меры, такие как арест банковских счетов и временные ограничения", – пояснил Талгат Уали.

Он также привел примеры наиболее крупных взысканий за текущий год.

Так, отмечается, что в Астане продан автомобиль должника по алиментам марки Mercedes-Benz S400 за 23 млн тенге. Тогда как в Жамбылской области должник передал недвижимость для погашения долга в сумме более 11 млн тенге. А в Алматы для погашения задолженности более 9 млн тенге передан Hyundai Tucson 2017 года.

27 февраля 2025 года сообщалось, что житель Актау задолжал своему ребенку 50 млн тенге.

Мадина Мамырханова
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